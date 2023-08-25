Бронемашина Oshkosh M-ATV: технічні характеристики і що вона робить на полі бою

Деталі

Oshkosh M-ATV — американський середній бронетранспортер 4x4, який виготовляється компанією Oshkosh Defense. Використовується як тактична бронемашина для транспортування особового складу, евакуації поранених, доставки обладнання та боєприпасів у районах, де існує високий ризик мінування. Рішення про передачу бронемашин Україні було прийнято США у рамках чергового пакету допомоги у січні 2023 року. На озброєнні Сил оборони Oshkosh M-ATV з'явилися навесні цього року.

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Озброєння

На змінну турель на даху машини можуть встановлюватись кулемети M240 7,62 мм або M2 Browning 12,7 мм, 40-мм гранатомет Mk 19, або протитанкові системи MILAN і BGM-71 TOW. Машини також можуть бути обладнанні дистанційним бойовим модулем M153 CROWS II або стабілізованою дистанційною станцією R400S-Mk2 з 30-мм гарматою M230LF. Модулі мають просунуті СУВ з відповідними далекомірними та тепловізійними датчиками.

Захист

Капсула бронемашини сформована з композитної сталі. Корпус V-подібної форми забезпечує додатковий захист під час балістичної події, а сидіння підвішені до стелі, щоб пом’якшити наслідки вибуху. Бронемашина також містить енергопоглинаючі килимки для захисту нижніх кінцівок екіпажу. На Oshkosh M-ATV може встановлюватися додатковий захист від атак кумулятивними снарядами та реактивними гранатометами. Загалом бронезахист машини відповідає стандарту STANAG 4569 рівня 4a — тримання 14,5 мм куль і вибуху під колесом еквівалентному 10 кг. Конструкція дозволяє продовжувати рух автівки не менше 1 км навіть при прямому влучанні 7,62 мм в моторний відсік. Мотор додатково захищений системою пожежогасіння Stat-X.

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Мобільність

Oshkosh M-ATV оснащені 7,2 л дизельним двигуном Caterpillar C7 потужністю 370 к.с., який дозволяє розвивати до 105 км/г по шосе. Інтелектуальна незалежна підвіска TAK-4і забезпечує високу прохідність машини. Крім того, машина має систему вентиляції, кондиціювання, антиблокувальну систему гальм, контроль тяги та квадроцикл у задній частині кузова.

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