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В Міноборони розповіли, що може багатоцільовий винищувач F-16

В Міноборони розповіли, що може багатоцільовий винищувач F-16

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. F-16 – американський це багатоцільовий винищувач, виробництва General Dynamics. Літак, поруч зі своїм прямим призначенням повітряного бою, може використовуватися, як тактичний бомбардувальник, елемент ППО і навіть спеціалізований літак радіоелектронної боротьби, пише УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

F-16 об’єднує в собі функціонал усіх головних радянських платформ, які сьогодні використовують ПС ЗС України.

Озброєння

Різноманітність засобів ураження, які здатна нести ця платформа, дійсно вражає. Ракети «повітря-повітря»: базові AIM-7 та AIM-120 AMRAAM (в останній модифікації ракети здатні вражати ціль у режимі самонаведення на відстані 180 км); ракети «повітря-земля»: штурмова AGM-65 «Маверік», протикорабельна і вже відома ворогу в наземній версії AGM-84 «Гарпун», не менш знайома протирадіолокаційна AGM-88 HARM, а також крилата ракета AGM-158 JASSM від Lockheed Martin (HIMARS).

Остання в базовій версії здатна наробити знатної бавовни на відстані 370 км. Також можуть використовуватися різноманітні бомби: кориговані, вільнопадаючі, запальні, касетні. Одним словом, здивувати ворога є чим.

Маневровість і «далекоглядність»

Хоча F-16 трохи поступається льотній маневровості МіГ-29, ця несуттєва різниця повністю нівелюється просунутою електронікою, яка дозволяє декласувати ворога на далеких дистанціях. Дальність виявлення цілей радаром AN/APG-80 складає майже 200 км, а прицільні контейнери AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN або AN/AAQ-28 LITENING дозволяють точно відпрацювати ворожі цілі

Масовість

F-16 наймасовіший літак 4 покоління. Всього було випущено близько 4,600 винищувачів цього типу, а це майже втричі більше, ніж МіГ-29. Масовість передбачає розвинуту інфраструктуру, яка стане в нагоді при обслуговуванні й підтримці бойових спроможностей літака, тоді як дефіцит деталей для радянських платформ зі зрозумілих причин наростатиме.

20 серпня ц.р. Нідерланди та Данія, які очолюють міжнародну навчальну коаліцію щодо передачі Україні винищувачів F-16 заявили, що нададуть Силам оборони загалом 61 бойовий літак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон готовий провести навчання українських військових на F-16, якщо це буде необхідно

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