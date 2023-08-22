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В Минобороны рассказали, что может многоцелевой истребитель F-16

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. F-16 – американский это многоцелевой истребитель, производства General Dynamics. Самолет, рядом со своим прямым назначением воздушного боя, может использоваться, как тактический бомбардировщик, элемент ПВО и даже специализированный самолет радиоэлектронной борьбы, пишет УНН с ссылкой на Military Media Center.

Детали

F-16 объединяет в себе функционал всех главных советских платформ, которые сегодня используют ВС ВСУ.

Вооружение

Разнообразие средств поражения, которые способна нести эта платформа, действительно впечатляет. Ракеты «воздух-воздух»: базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM (в последней модификации ракеты способны поражать цель в режиме самонаведения на расстоянии 180 км); ракеты «воздух-земля»: штурмовая AGM-65 «Маверик», противокорабельная и уже известная врагу в наземной версии AGM-84 «Гарпун», не менее знакомая противорадиолокационная AGM-88 HARM, а также крылатая ракета AGM-158 JASSM от Lockheed Martin (HIMARS).

Последняя в базовой версии способна наделать знатного хлопка на расстоянии 370 км. Также могут использоваться разнообразные бомбы: корректируемые, свободнопадающие, зажигательные, кассетные. Одним словом, удивить врага есть чем.

Маневренность и «дальнозоркость»

Хотя F-16 немного уступает летной маневренности МиГ-29, эта несущественная разница полностью нивелируется продвинутой электроникой, которая позволяет деклассировать врага на дальних дистанциях. Дальность обнаружения целей радаром AN/APG-80 составляет почти 200 км, а прицельные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN или AN/AAQ-28 LITENING позволяют точно отработать вражеские цели

Массовость

F-16 самый массовый самолет 4 поколения. Всего было выпущено около 4,600 истребителей этого типа, а это почти втрое больше, чем МиГ-29. Массовость предполагает развитую инфраструктуру, которая пригодится при обслуживании и поддержании боевых возможностей самолета, тогда как дефицит деталей для советских платформ по понятным причинам будет нарастать.

20 августа с.г. Нидерланды и Дания, возглавляющие международную учебную коалицию по передаче Украине истребителей F-16 заявили, что предоставят Силам обороны в общей сложности 61 боевой самолет.

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