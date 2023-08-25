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Бронемашина Oshkosh M-ATV: технические характеристики и что она делает на поле боя

Киев • УНН

 • 2786394 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Минобороны рассказали о американском бронетранспортере 4x4 Oshkosh M-ATV, который на вооружении Сил обороны появились в этом году, передает УНН.

Детали

Oshkosh M-ATV — американский средний бронетранспортер 4x4, который производится компанией Oshkosh Defense. Используется как тактическая бронемашина для транспортировки личного состава, эвакуации раненых, доставки оборудования и боеприпасов в районах, где существует высокий риск минирования. Решение о передаче бронемашин Украине было принято США в рамках очередного пакета помощи в январе 2023 года. На вооружении Сил обороны Oshkosh M-ATV появились весной этого года.

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Вооружение

На сменную турель на крыше машины могут устанавливаться пулеметы M240 7,62 мм или M2 Browning 12,7 мм, 40-мм гранатомет Mk 19, или противотанковые системы MILAN и BGM-71 TOW. Машины также могут быть оборудованы дистанционным боевым модулем M153 CROWS II или стабилизированной дистанционной станцией R400S-Mk2 с 30-мм пушкой M230LF. Модули имеют продвинутые СУВ с соответствующими дальномерными и тепловизионными датчиками.

Защита

Капсула бронемашины сформирована из композитной стали. Корпус V-образной формы обеспечивает дополнительную защиту во время баллистического события, а сиденья подвешены к потолку, чтобы смягчить последствия взрыва. Бронемашина также содержит энергопоглощающие коврики для защиты нижних конечностей экипажа. На Oshkosh M-ATV может устанавливаться дополнительная защита от атак кумулятивными снарядами и реактивными гранатометами. В целом бронезащита машины соответствует стандарту STANAG 4569 уровня 4a — держания 14,5 мм пуль и взрыва под колесом эквивалентном 10 кг. Конструкция позволяет продолжать движение машины не менее 1 км даже при прямом попадании 7,62 мм в моторный отсек. Мотор дополнительно защищен системой пожаротушения Stat-X.

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Мобильность

Oshkosh M-ATV оснащены 7,2 л дизельным двигателем Caterpillar C7 мощностью 370 л.с., который позволяет развивать до 105 км/ч по шоссе. Интеллектуальная независимая подвеска TAK-4и обеспечивает высокую проходимость машины. Кроме того, машина имеет систему вентиляции, кондиционирования, антиблокировочную систему тормозов, контроль тяги и квадроцикл в задней части кузова.

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