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Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено:

  • 12 артиллерийских средств,
  • 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
  • 1 пункт управления,
  • 1 склад боеприпасов противника.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Доламо, что на Таврическом направлении оккупанты потеряли более трех сотен солдат и 24 единицы военной техники.

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