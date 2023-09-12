Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено:



12 артиллерийских средств,



1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,



1 пункт управления,



1 склад боеприпасов противника.



За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Доламо, что на Таврическом направлении оккупанты потеряли более трех сотен солдат и 24 единицы военной техники.

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