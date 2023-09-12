Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено:
-
- 12 артиллерийских средств,
-
- 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
-
- 1 пункт управления,
-
- 1 склад боеприпасов противника.
-
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Доламо, что на Таврическом направлении оккупанты потеряли более трех сотен солдат и 24 единицы военной техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Соледаром украинские воины уничтожили новую порцию техники оккупантов с помощью FPV-дронов