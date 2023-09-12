Українська авіація завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб

Деталі

Зазначається, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено:



12 артилерійських засобів,



1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,



1 пункт управління,



1 склад боєприпасів противника.



Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Доламо, що на Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні солдатів та 24 одиниці військової техніки.

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