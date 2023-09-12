Українська авіація завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено:
-
- 12 артилерійських засобів,
-
- 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
-
- 1 пункт управління,
-
- 1 склад боєприпасів противника.
-
Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.
Доламо, що на Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні солдатів та 24 одиниці військової техніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Соледаром українські воїни знищили нову порцію техніки окупантів з допомогою FPV-дронів