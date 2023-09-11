На Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні солдатів та 24 одиниці військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1255 вогневих завдань. Знищено 7 складів боєприпасів ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів.
Водночас завдяки роботі українських артилерійських підрозділів за останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257).
Також знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
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- дві артилерійські системи та міномети,
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- дві реактивні системи залпового вогню,
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- 14 безпілотників,
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- три одиниці автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки.
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Додамо
Українські війська за тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку.
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