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На Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні солдатів та 24 одиниці військової техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1255 вогневих завдань. Знищено 7 складів боєприпасів ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі

Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів.

Водночас завдяки роботі українських артилерійських підрозділів за останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257).

Також знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • дві артилерійські системи та міномети,
  • дві реактивні системи залпового вогню,
  • 14 безпілотників,
  • три одиниці автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки.

Додамо

Українські війська за тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку.

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