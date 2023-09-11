На Таврическом направлении оккупанты потеряли более трех сотен солдат и 24 единицы военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1255 огневых задач. Уничтожено 7 складов боеприпасов врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
В общем, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал украинские позиции и совершил 763 обстрела, нанес 1 ракетный и 12 авиаударов.
В то же время благодаря работе украинских артиллерийских подразделений за последние сутки потери врага составили 359 человек (безвозвратные - 102, раненые - 257).
Также уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности:
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- две артиллерийские системы и минометы,
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- две реактивные системы залпового огня,
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- 14 беспилотников,
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- три единицы автомобильной техники и три единицы специальной техники.
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Добавим
Украинские войска за неделю освободили 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении.
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