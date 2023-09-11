Під Соледаром українські воїни знищили нову порцію техніки окупантів з допомогою FPV-дронів

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“Результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї ОМБр „Команда Вялого“ та їхніх побратимів з інших підрозділів. FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні”, — відзначив Сирський.

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Відповідно до даних звіту, наші захисники знищили з допомогою ударних дронів ворожий танк, радянський зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10”, “КАМАЗ”, два вантажні автомобілі типу “Урал” і чимало бронетехніки окупантів.

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Нагадаємо

Нещодавно Сирський під час доповіді про ситуацію на ввіреній йому території повідомляв, що на Куп’янському напрямку окупанти щоденно обстрілюють позиції Сил оборони та завершують підготовку штурмових загонів. А на Лиманському — загарбники продовжують заміну військ на сформовані та перекинуті з території рф.