Сирський: росіяни на Куп'янському напрямку завершують підготовку штурмових загонів, на Лиманському - замінюють війська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Куп'янському напрямку окупанти щоденно обстрілюють позиції Сил оборони та завершують підготовку штурмових загонів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на сформовані та перекинуті з території рф. Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє УНН.
Деталі
Напередодні Сирський відвідав військові частини ОТУ Лиман та Соледар.
За його словами, оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.
На Куп'янському напрямку, як повідомляється, ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.
На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.
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«Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку, - заявив Сирський.
Доповнення
Українські війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південному фронті мали успіх і закріплюються, повідомили у середу у Генеральному штабі ЗСУ.