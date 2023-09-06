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Сырский: россияне на Купянском направлении завершают подготовку штурмовых отрядов, на Лиманском - заменяют войска

Киев • УНН

 • 405669 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Купянском направлении оккупанты ежедневно обстреливают позиции Сил обороны и  завершают подготовку штурмовых отрядов. На Лиманском направлении продолжается замена войск на сформированные и переброшенные с территории рф. Об этом заявил Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает УНН.

Детали

Накануне Сырский посетил воинские части ОТГ Лиман и Соледар.

По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

На Купянском направлении, как сообщается, враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории рф.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занятые позиции, но наши подразделения героически, шаг за шагом, выбивают захватчиков с родной земли.

Цитата

«Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении, - заявил Сырский.

Дополнение

Украинские войска в направлении Роботино-Новопрокоповка на южном фронте имели успех и закрепляются, сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ.

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