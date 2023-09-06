Сили оборони на напрямку Роботине-Новопрокопівка мають успіх і закріплюються - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українські війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південному фронті мали успіх і закріплюються, повідомили у середу у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Сили оборони України, як повідомляється, продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
"У напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - ідеться у повідомленні.
На Бахмутському напрямку Сили оборони, як вказано, продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
Доповнення
Про успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка на півдні Генштаб повідомляв і 5 вересня.