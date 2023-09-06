Силы обороны на направлении Роботино-Новопрокоповка имеют успех и закрепляются - Генштаб

Детали

Силы обороны Украины, как сообщается, продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"В направлении Роботино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Силы обороны, как указано, продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Дополнение

Об успехе в направлении Роботино-Новопрокоповка на юге Генштаб сообщал и 5 сентября.