Под Соледаром украинские воины уничтожили новую порцию техники оккупантов с помощью FPV-дронов

Цитата

“Результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр „Команда Вялого“ и их собратьев из других подразделений. FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны”, — отметил Сырский.

Детали

Согласно данным отчета, наши защитники уничтожили с помощью ударных дронов вражеский танк, советский зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10”, “КАМАЗ”, два грузовых автомобиля типа “Урал” и немало бронетехники оккупантов.

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Напомним

Недавно Сырский, докладывая о ситуации на вверенной ему территории, сообщал, что на Купянском направлении оккупанты ежедневно обстреливают позиции Сил обороны и завершают подготовку штурмовых отрядов. А на Лиманском — захватчики продолжают замену войск на сформированные и переброшенные с территории РФ.