Под Соледаром украинские воины уничтожили новую порцию техники оккупантов с помощью FPV-дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Под Соледаром, что в Донецкой области, украинские воины уничтожили новую порцию техники оккупантов с помощью дронов FPV-камикадзе. Как отработали по врагу Сухопутные войска ВСУ, показал в своем телеграм-канале командующий Александр Сырский, передает УНН.
Цитата
“Результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр „Команда Вялого“ и их собратьев из других подразделений. FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны”, — отметил Сырский.
Детали
Согласно данным отчета, наши защитники уничтожили с помощью ударных дронов вражеский танк, советский зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10”, “КАМАЗ”, два грузовых автомобиля типа “Урал” и немало бронетехники оккупантов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ уничтожили военный склад россиян в Донецкой области: зрелищное видео
Напомним
Недавно Сырский, докладывая о ситуации на вверенной ему территории, сообщал, что на Купянском направлении оккупанты ежедневно обстреливают позиции Сил обороны и завершают подготовку штурмовых отрядов. А на Лиманском — захватчики продолжают замену войск на сформированные и переброшенные с территории РФ.