Украина увеличила производство курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2019 году в Украине было произведено 128 тыс. тонн продукта, тогда как в 2018 году - 121 тыс. тонн. Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.
Производство свежей и охлажденной курятины также возросло - на 4,9% в год. В 2019 году украинские птицеводы произвели 388 тыс. тонн продукта, год назад - 369 тыс. тонн. Речь идет о производстве свежих и охлажденных частей тушек кур, цыплят.
Напомним, по данным Министерства экономического развития, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Главным производителем и экспортером страны является "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка. Доля компании в общем экспорте Украины составляет 90%.