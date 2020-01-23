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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина увеличила производство курятины

Киев • УНН

 • 31615 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Украина увеличила производство курятины

Так, в 2019 году в Украине было произведено 128 тыс. тонн продукта, тогда как в 2018 году - 121 тыс. тонн. Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.

Производство свежей и охлажденной курятины также возросло - на 4,9% в год. В 2019 году украинские птицеводы произвели 388 тыс. тонн продукта, год назад - 369 тыс. тонн. Речь идет о производстве свежих и охлажденных частей тушек кур, цыплят.

Напомним, по данным Министерства экономического развития, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Главным производителем и экспортером страны является "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка. Доля компании в общем экспорте Украины составляет 90%.

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