Україна потрапила в ТОП-5 світових експортерів курятини - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Україна увійшла до п'ятірки світових експортерів курятини. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
"Перемоги в агро. Перша. Україна увійшла в ТОП-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", - написав він.
Головним виробником і експортером країни, нагадаємо, є "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Юрія Косюка. Доля компанії в загальному експорті України становить 90%.
Також міністр повідомив, що Європейський Союз видав дозволи на імпорт 58 тисяч тонн української пшениці в рамках першого розподілу тарифної квоти (TRQ) на 2020 рік.
"Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", - написав Милованов.