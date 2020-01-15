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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3584 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Україна потрапила в ТОП-5 світових експортерів курятини - Милованов

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Україна увійшла до п'ятірки світових експортерів курятини. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

Україна потрапила в ТОП-5 світових експортерів курятини - Милованов

"Перемоги в агро. Перша. Україна увійшла в ТОП-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", - написав він.

Головним виробником і експортером країни, нагадаємо, є "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Юрія Косюка. Доля компанії в загальному експорті України становить 90%.

Також міністр повідомив, що Європейський Союз видав дозволи на імпорт 58 тисяч тонн української пшениці в рамках першого розподілу тарифної квоти (TRQ) на 2020 рік.

"Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", - написав Милованов.

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