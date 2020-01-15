Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
“Победы в агро. Первая. Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд”, — написал он.
Главным производителем и экспортером страны, напомним, является “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба) Юрия Косюка. Доля компании в общем экспорте Украины составляет 90%.
Также министр сообщил, что Европейский Союз выдал разрешения на импорт 58 тысяч тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.
“Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы”, — написал Милованов.