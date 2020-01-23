Україна збільшила виробництво курятини

Так, у 2019 році в Україні було вироблено 128 тис. тонн продукту, тоді як у 2018 році - 121 тис. тонн. Йдеться про виробництво заморожених тушок курей, курчат.

Виробництво свіжої та охолодженої курятини також зросло - на 4,9% за рік. У 2019 році українські птахівники виробили 388 тис. тонн продукту, рік тому - 369 тис. тонн. Йдеться про виробництво свіжих та охолоджених частин тушок курей, курчат.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку, Україна увійшла до п'ятірки світових експортерів курятини. Головним виробником і експортером країни є "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Юрія Косюка. Доля компанії в загальному експорті України становить 90%.