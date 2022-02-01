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Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии

Киев • УНН

 • 16690 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С сегодняшнего дня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее импорт осуществляли только с помощью виртуального реверса. Об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон.

Детали

По словам Сергея Макогона, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности на случай отсутствия транзита.

Он добавил, что открытие этого маршрута позволяет трейдерам импортировать в Украину сжиженный газ из хорватского терминала.

Напомним

Венгрия в конце сентября прошлого года подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставках газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

Венгрия жестко отреагировала на критику украинской власти из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.

Сообщали, что Венгрия отказалась от транзита через Украину ради энергетической безопасности страны.

Позже оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по внедрению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина.

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