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Україна вперше почала фізично імпортувати газ з Угорщини

Україна вперше почала фізично імпортувати газ з Угорщини

Київ • УНН

 • 16696 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Відсьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини до України. Раніше імпорт здійснювали лише за допомогою віртуального реверсу. Про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні вперше в історії почався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки за направленням з України в Угорщину. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", — написав Макогон. 

Деталі

За словами Сергія Макогона, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну, зокрема на випадок відсутності транзиту.

Він додав, що відкриття цього маршруту дає змогу трейдерам імпортувати в Україну скраплений газ із хорватського терміналу.

Нагадаємо

Угорщина наприкінці вересня минулого року підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані та розчаровані.

Угорщина жорстко відреагувала на критику української влади через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України в напрямку Угорщини з 1 жовтня.

Повідомляли, що Угорщина відмовилася від транзиту через Україну заради енергетичної безпеки країни.

Згодом оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

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