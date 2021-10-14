Угорщина відмовилася від транзиту через Україну заради енергетичної безпеки країни - Сійярто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Угорщина вирішила відмовитися від поставок газу через Україну, тим самим сприяючи енергетичній безпеці своєї країни. Про це в четвер заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто, виступаючи на Російському енергетичному тижні, передає кореспондент УНН.
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“Ми знаємо, що маршрут, який використовувався через Україну, вимагає серйозної реконструкції, яка не мала місця. Ми відкинули пропозицію щодо отримання газу через Україну, тому що ми повинні сприяти енергетичній безпеці нашої країни”, - сказав міністр.
Деталі
За словами Сійярто, Угорщина самостійно приймає подібні рішення, і “ніхто не має права втручатися” в їхній суверенітет.
Контекст
Угорщина в кінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.
Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.
Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини з 1 жовтня.