Венгрия отказалась от транзита через Украину ради энергетической безопасности страны – Сийярто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину, тем самым способствуя энергетической безопасности своей страны. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, передает корреспондент УНН.
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«Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину, требует серьезной реконструкции, которая не имела места. Мы отвергли предложение по получению газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», - сказал министр.
Детали
По словам Сийярто, Венгрия самостоятельно принимает подобные решения, и «никто не имеет права вмешиваться» в их суверенитет.
Контекст
Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.
В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.
МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.
Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.
Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.