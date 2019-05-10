Украина разоблачила ложь РФ в международном трибунале

"Россия проигнорировала не только запросы Украины, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву. А теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим Трибуналом, путем представления их как военной деятельности, которая может быть исключена из процедур разрешения споров в соответствии с Конвенцией, несмотря на то, что до того настаивала, что эти события не имеют ничего общего с военными действиями", - сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что поведение России является грубым нарушением Конвенции и международного обычного права.

"Хочу подчеркнуть, Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны судна, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоны Украины. Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе, а военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.

Также Украина объяснила, почему обратилась именно к международному трибуналу по морякам.