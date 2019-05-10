Україна викрила брехню РФ у міжнародному трибуналі

"Росія проігнорувала не лише запити України, але і численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи на тому, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН з морського права. А тепер Росія намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь цим Трибуналом, шляхом представлення їх як військової діяльності, яка може бути виключена з процедур вирішення спорів згідно з Конвенцією, незважаючи на те, що до того наполягала, що ці події не мають нічого спільного з військовими діями", - сказала Зеркаль.

Вона підкреслила, що поведінка Росії є грубим порушенням Конвенції та міжнародного звичаєвого права.

"Хочу наголосити, Крим є невід’ємною частиною України, а води, в яких були затримані судна, є територіальними водами України або виключною економічною зоною України. Дії Росії в будь-якому випадку порушували б Конвенцію, навіть якщо б Росія затримала українські військові кораблі у своїх територіальних водах або виключній морській економічній зоні", - підкреслила заступник міністра.

За її словами, імунітет військових кораблів є основоположним імунітетом суверена у міжнародній системі, а військові кораблі та їх персонал не можуть бути заарештовані правоохоронними органами іноземних держав та піддані юрисдикції іноземних судів.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

Також Україна пояснила, чому звернулася саме до міжнародного трибуналу щодо моряків.