Україна пояснила, чому звернулася саме до міжнародного трибуналу щодо моряків

"Україна невідкладно після затримання (моряків – ред.) почала спрямовувати всі свої зусилля на вирішення цієї ситуації. У дусі Статті 33 Статуту ООН, ми надали Росії всі можливості для вирішення спору дипломатичними засобами. Ми працювали на багатьох міжнародних майданчиках, щоб змусити Росію дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань. Але ми, на жаль, не змогли досягти позитивного результату після кількох місяців виснажливої роботи. Тому, в нас не було вибору, і ми вимушені були звернутись до судових процедур вирішення спору", - сказала Зеркаль.

Вона повідомила президенту та членам Трибуналу, що Росія проігнорувала не лише запити України щодо вирішення ситуації, але і численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи на тому, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН з морського права.

Тепер, з її слів, РФ намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь Трибуналом.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.