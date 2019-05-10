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Україна пояснила, чому звернулася саме до міжнародного трибуналу щодо моряків

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Після затримання моряків російською стороною у Чорному морі Україна невідкладно почала спрямовувати всі зусилля на вирішення ситуації дипломатичними засобами, але не змогла досягти позитивного результату. Тож українська сторона вимушена була звернутися до судових процедур вирішення спору. Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

"Україна невідкладно після затримання (моряків – ред.) почала спрямовувати всі свої зусилля на вирішення цієї ситуації. У дусі Статті 33 Статуту ООН, ми надали Росії всі можливості для вирішення спору дипломатичними засобами. Ми працювали на багатьох міжнародних майданчиках, щоб змусити Росію дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань. Але ми, на жаль, не змогли досягти позитивного результату після кількох місяців виснажливої роботи. Тому, в нас не було вибору, і ми вимушені були звернутись до судових процедур вирішення спору", - сказала Зеркаль.

Вона повідомила президенту та членам Трибуналу, що Росія проігнорувала не лише запити України щодо вирішення ситуації, але і численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи на тому, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН з морського права.

Тепер, з її слів, РФ намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь Трибуналом.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

Українські Національні Новини

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