Украина объяснила, почему обратилась именно к международному трибуналу по морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. После задержания моряков российской стороной в Черном море Украина безотлагательно начала направлять все усилия на решение ситуации дипломатическими средствами, но не смогла добиться положительного результата. Поэтому украинская сторона вынуждена была обратиться к судебным процедурам разрешения спора. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.
"Украина безотлагательно после задержания (моряков - ред.) начала направлять все свои усилия на решение этой ситуации. В духе Статьи 33 Устава ООН, мы предоставили России все возможности для решения спора дипломатическими средствами. Мы работали на многих международных площадках, чтобы заставить Россию соблюдать свои международно-правовые обязательства. Но мы, к сожалению, не смогли добиться положительного результата после нескольких месяцев изнурительной работы. Поэтому, у нас не было выбора, и мы вынуждены были обратиться к судебным процедурам разрешения спора", - сказала Зеркаль.
Она сообщила президенту и членам Трибунала, что Россия проигнорировала не только запросы Украины по решению ситуации, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву.
Теперь, по ее словам, РФ пытается избежать анализа своих противоправных деяний Трибуналом.
Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.