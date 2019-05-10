Украина объяснила, почему обратилась именно к международному трибуналу по морякам

КИЕВ. 10 мая. УНН. После задержания моряков российской стороной в Черном море Украина безотлагательно начала направлять все усилия на решение ситуации дипломатическими средствами, но не смогла добиться положительного результата. Поэтому украинская сторона вынуждена была обратиться к судебным процедурам разрешения спора. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.