Украина отмечает День Достоинства и Свободы

В этот день отмечают седьмую годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 года, чествуют гражданский подвиг участников оранжевой революции и революции Достоинства.

Революция Достоинства — политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 до февраля 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующей противодействием этому курсу.

Всвязи с событиями во время Революции Достоинства, указом пятого президента Украины в апреле 2016 года государственному учреждению “Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции достоинства” был присвоен статус национального.

Впрочем, накануне Дня Достоинства и Свободы в музей Революции Достоинства 19 ноября пришли с обыском.

Позже в СБУ заявили, что обыски в указанном музее проводились из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса. В прокуратуре Киева тоже допустили разворовывание средств, выделенных в музей.



В Офисе Президента выступили с заявлением, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве. В частности, Минкульт и УИНП также отреагировали на обыски в музее.

Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нужно усилить охрану мест, связанных с революцией Достоинства.