Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Впрочем, накануне Дня Достоинства и Свободы в музей Революции Достоинства 19 ноября пришли с обыском.
Позже в СБУ заявили, что обыски в указанном музее проводились из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса. В прокуратуре Киева тоже допустили разворовывание средств, выделенных в музей.
В Офисе Президента выступили с заявлением, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве. В частности, Минкульт и УИНП также отреагировали на обыски в музее.
Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нужно усилить охрану мест, связанных с революцией Достоинства.