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СБУ пояснила причини обшуків у музеї Революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 19 листопада, передає УНН.

“Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу”, — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі вказали, що встановлено, що підрядникам був перерахований аванс обсягом 80% від суми договору, що становило 111 млн грн.

“Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах”, — додали в СБУ.

У СБУ звернули увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.

Нагадаємо, вранці 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

У музеї заявили, що у четвер, 19 листопада, представники Служби безпеки України вилучають у їх приміщеннях документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні у Києві.

Українські Національні Новини

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