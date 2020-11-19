СБУ пояснила причини обшуків у музеї Революції Гідності

“Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу”, — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі вказали, що встановлено, що підрядникам був перерахований аванс обсягом 80% від суми договору, що становило 111 млн грн.

“Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах”, — додали в СБУ.

У СБУ звернули увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.

Нагадаємо, вранці 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

У музеї заявили, що у четвер, 19 листопада, представники Служби безпеки України вилучають у їх приміщеннях документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні у Києві.