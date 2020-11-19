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Обшук у музеї Революції Гідності: СБУ вилучає документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні

Обшук у музеї Революції Гідності: СБУ вилучає документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 24779 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Музеї Революції Гідності під час обшуку у четвер, 19 листопада, представники Служби безпеки України вилучають документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні. Про це в коментарі УНН сказала завідувач одного з відділів Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

“Прийшли з ухвалою суду, Голосіївський районний суд дозволив проведення цих обшуків. Обшуки стосуються будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні. Вони вилучають документи, технічну документацію, пов’язану з цим. З обшуками прийшли одночасно і в центральний офіс, і в будівельний офіс, і також додому до генерального директора музею. Вони зачинились в бухгалтерії, принаймні ми тут зараз в центральному офісі... І вже з появою журналістів туди не пускають і працівників. До того можна було зайти і бути принаймні, спостерігати за саме діями”, - сказала Ольга Сало.

За словами представника пресслужби, наразі обшуки тривають, а представники СБУ вилучають документи з бухгалтерії.

Нагадаємо, вранці 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

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