Обшук у музеї Революції Гідності: СБУ вилучає документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні

Обшук у музеї Революції Гідності: СБУ вилучає документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Музеї Революції Гідності під час обшуку у четвер, 19 листопада, представники Служби безпеки України вилучають документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні. Про це в коментарі УНН сказала завідувач одного з відділів Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.
“Прийшли з ухвалою суду, Голосіївський районний суд дозволив проведення цих обшуків. Обшуки стосуються будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні. Вони вилучають документи, технічну документацію, пов’язану з цим. З обшуками прийшли одночасно і в центральний офіс, і в будівельний офіс, і також додому до генерального директора музею. Вони зачинились в бухгалтерії, принаймні ми тут зараз в центральному офісі... І вже з появою журналістів туди не пускають і працівників. До того можна було зайти і бути принаймні, спостерігати за саме діями”, - сказала Ольга Сало.
За словами представника пресслужби, наразі обшуки тривають, а представники СБУ вилучають документи з бухгалтерії.
Нагадаємо, вранці 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.