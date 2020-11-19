До музею Революції Гідності прийшли з обшуком

"У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - повідомили у музеї.

На оприлюднених музеєм фото видно особу в одязі з написом "Слідче управління. Відділ розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності". Утім, у якій справі проходять обшуки - наразі не зрозуміло.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності – музейна науково-дослідна, культурно-освітня та науково-методична державна інституція, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті. Створено розпорядженнями Кабміну від 18 листопада 2015 року. Музею надано статус національний.

18 січня 2016 року директором Музею Революції Гідності призначено одного із ініціаторів його створення, голову правління ГО "Музей Майдану" – Ігоря Пошивайла.

Юридична адреса музею - місто Київ, вулиця Липська, 16, Український інститут національної пам'яті. Сьогодні новостворюваний музей власних експозиційних площ не має. Виставкова та культурно-освітня програмна діяльність ведеться на партнерських майданчиках, вказують у музеї.