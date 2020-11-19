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Обыск в музее Революции Достоинства: СБУ изымает документы по Мемориалу на алее Небесной Сотни

Обыск в музее Революции Достоинства: СБУ изымает документы по Мемориалу на алее Небесной Сотни

Киев  •  УНН

 • 24776 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Музее Революции Достоинства во время обыска в четверг, 19 ноября, представители Службы безопасности Украины изымают документацию по строительству Мемориала на алее Небесной Сотни. Об этом в комментарии УНН сказала заведующая одного из отделов Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало.

"Пришли с постановлением суда, Голосеевский районний суд разрешил проведение этих обысков. Обыски касаются строительства Мемориала на алее Небесной Сотни. Они изымают документы, техническую документацию, связанную с этим. С обысками прийшлы одновременно и в центральний офис, и в строительный офис, и также домой к генеральному директору музея. Они закрылись в бухгалтерии, по крайней мере мы здесь сейчас в офисе... И уже с появлением журналистов туда не пускают и работников. До этого можно было зайты и быть по крайней мере, наблюдать за самими действиями", - сказала Ольга Сало.

По словам представителя пресс-службы, на данный момент обыски продолжаются, а представители СБУ изымают документы из бухгалтерии.

Напомним, утром 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском.

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