Україна відзначає День Гідності та Свободи

У цей день відзначають сьому річницю початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 — лютому 2014 року, вшановуватимуть громадянський подвиг учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Революція Гідності — політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.

У зв’язку з подіями під час Революції Гідності, указом п’ятого президента України у квітні 2016 року державному закладу “Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності” було надано статусу національного.