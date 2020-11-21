Україна відзначає День Гідності та Свободи

Втім, напередодні Дня Гідності та Свободи до музею Революції Гідності 19 листопада прийшли з обшуком.
Пізніше у СБУ заявили, що обшуки в зазначеному музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.
У Офісі Президента виступили з заявою, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі. Зокрема, Мінкульт і УІНП також відреагували на обшуки у музеї.
Раніше Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що потрібно посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності.