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Україна відзначає День Гідності та Свободи

Україна відзначає День Гідності та Свободи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, передає УНН.

У цей день відзначають сьому річницю початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 — лютому 2014 року, вшановуватимуть громадянський подвиг учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Революція Гідності — політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.

У зв’язку з подіями під час Революції Гідності, указом п’ятого президента України у квітні 2016 року державному закладу “Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності” було надано статусу національного.

Втім, напередодні Дня Гідності та Свободи до музею Революції Гідності 19 листопада прийшли з обшуком.

Пізніше у СБУ заявили, що обшуки в зазначеному музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

У Офісі Президента виступили з заявою, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі. Зокрема, Мінкульт і УІНП також відреагували на обшуки у музеї.

Раніше Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що потрібно посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності.

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