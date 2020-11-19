Мінкульт і УІНП відреагували на обшуки у музеї Революції Гідності

“МКІП уважно стежить за перебігом подій довкола слідчих дій у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні — Музеї Революції Гідності... Викликає певне здивування проведення слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку була прийнята ще 2 листопада 2020 року”, — йдеться у заяві Міністерства культури.

Мінкульт при цьому закликав утриматися від “емоційних висловлювань та політичних спекуляцій” на темі Революції Гідності.

“Також просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи”, — вказано у заяві.

Також заяву щодо обшуків оприлюднили в Українському інституті національної пам’яті. Там вказали, що у результаті обшуків вилучено тендерну та проектно-кошторисну документацію, яка стосується будівництва Меморіалу Героям Небесної Сотні, та жорсткий диск генерального директора музею.

“З боку музею та Українського інституту національної пам’яті немає жодного перешкоджання слідчим діям. Щоправда, нас здивував спосіб, у який вони відбуваються, оскільки частина з вилучених документів були у вільному доступі, а музей був готовий їх надати у відповідь на звичайний запит. Також бентежить, що слідчі обрали саме цей момент для проведення обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності”, — сказав голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Відреагував на обшуки і гендиректор музею.

“Події з обшуками і кримінальним провадженням виглядають сюрреалістично. Спочатку нашому Музею не дали збудувати Меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли”, — сказав генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

“Український інститут національної пам’яті та Музей Революції Гідності сподіваються на неупереджене слідство, результати якого покладуть край спекуляціям і політичним інтригам навколо спорудження Меморіалу Героям Небесної Сотні, у результаті чого саме будівництво зрушиться з мертвої точки”, — вказали в УІНП.

Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

У музеї заявили, що представники Служби безпеки України вилучали у їх приміщеннях документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні у Києві.

Згодом у СБУ назвали причину обшуків.

Своєю чергою, у пресслужбі поліції Києва розповіли деталі справи. Там вказали, що під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та “перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт”.

“На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 млн 878 тис. 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень”, — вказано у повідомленні.

Обшуки відбулися в межах досудового розслідування “у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України”.