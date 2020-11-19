Минкульт и УИНП отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства

“МКИП внимательно следит за ходом событий вокруг следственных действий в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни — Музее Революции Достоинства... Вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда по проведению обыска было принято еще 2 ноября 2020 года”, — говорится в заявлении Министерства культуры.

Минкульт при этом призвал воздержаться от “эмоциональных высказываний и политических спекуляций” на теме Революции Достоинства.

“Также просим компетентные органы всесторонне, оперативно, беспристрастно и, учитывая общественную важность и чувствительность вопроса, в максимально возможный открытый и прозрачный способ расследовать все обстоятельства дела”, — указано в заявлении.

Также заявление о обыске обнародовали в Украинском институте национальной памяти. Там указали, что в результате обысков изъято тендерную и проектно-сметную документацию, касающуюся строительства Мемориала Героям Небесной Сотни, и жесткий диск генерального директора музея.

“Со стороны музея и Украинского института национальной памяти нет ни одного препятствия следственным действиям. Правда, нас удивил способ, которым они происходят, поскольку часть из изъятых документов были в свободном доступе, а музей был готов их предоставить в ответ на обычный запрос. Также смущает, что следователи выбрали именно этот момент для проведения обысков, ведь они произошли непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане. Этим однозначно воспользуются антиукраинские силы, которые пытаются дискредитировать Революцию Достоинства”, — сказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Отреагировал на обыски и гендиректор музея.

“События с обысками и уголовным производством выглядят сюрреалистично. Сначала нашему музею не дали построить Мемориал Героям Небесной Сотни, арестовав участок, а теперь обвиняют, что мы его не построили, а средства, мол, исчезли”, — сказал генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

“Украинский институт национальной памяти и Музей Революции Достоинства надеются на беспристрастное следствие, результаты которого положат конец спекуляциям и политическим интригам вокруг сооружения Мемориала Героям Небесной Сотни, в результате чего само строительство сдвинется с мертвой точки”, — указали в УИНП.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском.

В музее заявили, что представители Службы безопасности Украины изымали в их помещениях документацию по строительству Мемориала на аллее Небесной Сотни в Киеве.

Впоследствии в СБУ назвали причину обысков.

В свою очередь, в пресс-службе полиции Киева рассказали детали дела. Там указали, что во время досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и “перечислены на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ”.

“В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 млн 878 тыс. 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен”, — указано в сообщении.

Обыски прошли в рамках досудебного расследования “в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”.