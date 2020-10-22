Ткаченко заявив, що потрібно посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні, де чоловік справив природню потребую. Також він акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram, передає УНН.
“Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні. Добирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, — заслуговують на найвищу міру покарань”, — написав Ткаченко.
За його словами, він вже обговорив ситуацію з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
“Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому!” — наголосив Ткаченко.
Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження та розшукують чоловіка, аби притягнути до відповідальності за те, що справив природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні.