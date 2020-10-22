У Києві розшукують чоловіка, який справив потребу на алеї Героїв Небесної Сотні

“Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину.

“Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві поліція притягнула до відповідальності місцевих мешканців за пошкодження агітаційних наметів.