У Києві розшукують чоловіка, який справив потребу на алеї Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві відкрили кримінальне провадження та розшукують чоловіка, аби притягнути до відповідальності за те, що справив природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину.
“Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві поліція притягнула до відповідальності місцевих мешканців за пошкодження агітаційних наметів.