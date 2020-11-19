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У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності

У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі. Про це йдеться в заяві Офісу Президента України, передає УНН.

“Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних. Але хочемо підкреслити кілька важливих речей для всіх нас — і для тих, хто сьогодні обурився, і для тих, хто глузував, і для тих, хто просто хоче розібратися, що сталося. Перше. Не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану”, — сказано в заяві ОП.

Так, зазначають у Президента, будь-яка необережність в цей час може сприйматися як виклик цінностям Майдану.

“Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій”, — сказано в заяві.

По-друге, зауважують в Офісі, за своїм змістом питання про сьогоднішні події в Музеї зводиться до "конкретних та чітких документальних речей“.

“Згідно з повідомленнями правоохоронців, йдеться про підозру щодо посадовців Музею у розкраданні коштів. Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать. У цьому має бути чіткий правовий шлях, тому що будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене в коректному виконанні законів задля запобігання правопорушенням у державі”, — додали в ОПУ.

Нагадаємо, зранку, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

У музеї заявили, що представники Служби безпеки України вилучали у їх приміщеннях документацію стосовно будівництва Меморіалу на алеї Небесної Сотні у Києві.

Пізніше на обшуки відреагували Мінкульт і УІНП. А в СБУ назвали причину обшуків.

Своєю чергою, у пресслужбі поліції Києва розповіли деталі справи. Там вказали, що під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та “перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт”.

Обшуки відбулися в межах досудового розслідування “у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України”.

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