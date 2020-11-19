У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства

“Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас — и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло. Первое. Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана”, — говорится в заявлении ОП.

Так, отмечают в Президента, любая неосторожность в это время может восприниматься как вызов ценностям Майдана.

“Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий”, — говорится в заявлении.

Во-вторых, отмечают в Офисе по своему содержанию вопросы о сегодняшних событиях в Музее сводятся к “конкретным и четких документальных вещей”.

“Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве”, — добавили в ОПУ.

Напомним, утром 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском.

В музее заявили, что представители Службы безопасности Украины изымали у их помещениях документацию по строительству Мемориала на аллее Небесной Сотни в Киеве.

Позже на обыски отреагировали Минкульт и УИНП. А в СБУ назвали причину обысков.

В свою очередь, в пресс служба полиции Киева рассказали детали дела. Там указали, что во время досудебного расследования установлено, что в конце 2018 музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и “перечислены на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ”.

Обыски прошли в рамках досудебного расследования “в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”.