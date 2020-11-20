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У прокуратурі Києва теж припускають розкрадання коштів, виділених на Музей Революції Гідності

У прокуратурі Києва теж припускають розкрадання коштів, виділених на Музей Революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Є підстави вважати, що кошти, виділені на зведення Музею Революції Гідності, були розкрадені. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує УНН.

“Є підстави вважати, що кошти, виділені на зведення Музею Революції Гідності, були розкрадені”, — заявив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

За словами прокурора, українське суспільство зацікавлене у добудові Національного музею Революції Гідності, тому правоохоронні органи не допустять розкрадання бюджетних коштів, виділених на його зведення.

“У грудні 2018 року для реконструкції та будівництва Музею Революції були виділені кошти у сумі близько 148 млн гривень. Аванс на фірму-підрядника був перерахований негайно, а це кошти у сумі 111 млн гривень”, — розповів Олег Кіпер.

За його словами, термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. Тому у липні 2020 року правоохоронними органами було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого перевірялося використання бюджетних коштів, виділених на зведення музею.

Відповідно до інформації аудиторської служби, на рахунках генерального підрядника у той період зберігалося близько 10 млн гривень.

Тому з’явилися підстави вважати, що виділені кошти були розкрадені.

13 листопада 2020 року після отримання ухвали слідчого судді правоохоронними органами було проведено ряд слідчих дій, у тому числі обшуки, а саме в Музеї Революції та у генерального підрядника, щоб встановити та вилучити усі необхідні документи для проведення відповідних експертиз, які призначені в рамках кримінального провадження.

“Українське суспільство зацікавлене в добудові Музею Революції Гідності, а тому ми нікому не дозволимо розкрадати бюджетні кошти та маніпулювати на пам’яті героїв”, — наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що вчора до музею Революції Гідності прийшли з обшуком.

Пізніше у СБУ заявили, що обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу.

У Офісі Президента виступили з заявою, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі.

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