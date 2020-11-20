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В прокуратуре Киева тоже предполагают хищения средств, выделенных на Музей Революции Достоинства

В прокуратуре Киева тоже предполагают хищения средств, выделенных на Музей Революции Достоинства

Киев  •  УНН

 • 15668 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

"Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы", - заявил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

По словам прокурора, украинское общество заинтересовано в достройке Национального музея Революции Достоинства, поэтому правоохранительные органы не допустят разворовывания бюджетных средств, выделенных на его возведение.

"В декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Залог на фирму-подрядчика был перечислен немедленно, а это средства в сумме 111 млн гривен", - рассказал Олег Кипер.

По его словам, срок строительства вышел в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранительными органами было начато уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика в тот период сохранялось около 10 млн гривен.

Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

13 ноября 2020 года после получения постановления следственного судьи правоохранительными органами был проведен ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - подчеркнул Олег Кипер.

Напомним, что вчера в музей Революции Достоинства пришли с обыском.

Позже в СБУ заявили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.

В Офисе Президента выступили с заявлением, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве.

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