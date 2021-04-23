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Украина в мае-июне планирует получить еще две партии вакцин от COVID-19 в рамках COVAX

Украина в мае-июне планирует получить еще две партии вакцин от COVID-19 в рамках COVAX

Киев  •  УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Так, речь идет о 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca и 950 тыс. доз вакцины Pfizer. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1 млн 400 тыс. доз вакцин и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцин Pfizer”, — сказал Ляшко.

Что было раньше

Сегодня, 23 апреля в Украине доставили еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, как указали в Минздраве, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Справка

COVAX имеет цель обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцам.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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