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Украина в суде ООН: Киев выполнил предпосылки для юрисдикции суда по конвенции ICSFT

Украина в суде ООН: Киев выполнил предпосылки для юрисдикции суда по конвенции ICSFT

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина выполнила все предпосылки для юрисдикции Международного суда ООН по статье 24 (1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT). Такую выдержку из выступления представителя украинской стороны Дэвида Зайонтса на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Украина выполнила все предпосылки для юрисдикции Суда по ст.24 (1) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - привела она цитату из выступления Зайонтса.

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Дипломат указала, что за два года было 20 дипломатических нот и 4 переговорных сессии. "Это означает, что спор не мог быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени", - добавила Зеркаль.

Как указано в обнародованных заместителем главы МИД выдержках из выступления, "никакое количество переговоров не может урегулировать спор, существование которого отрицается одной из сторон". "Когда финансируется терроризм и умирают мирные граждане, "разумный период времени" для решения спора не может быть более 2 лет", - указала Зеркаль.

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"Затягивание РФ означает невозможность договориться об организации арбитража в течение 6 месяцев со дня обращения Украины с просьбой об арбитраже. Украина пыталась договориться об арбитраже даже после 6-месячного периода по ст. 24, что опровергает заявление РФ о недобросовестности Украины", - сообщила она об украинской позиции.

Напомним, Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

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