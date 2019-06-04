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Україна в суді ООН звинуватила РФ в ігноруванні співпраці проти фінансування тероризму

Україна в суді ООН звинуватила РФ в ігноруванні співпраці проти фінансування тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Росія звинувачується у порушенні її зобов’язань щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму згідно з відповідною Міжнародною конвенцією, не вживши всіх можливих заходів з цією метою. Такі витяги з виступу представника української сторони професора Жан-Марка Тувенена на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

"Ключові елементи виступу Жан-Марка Тувенена: Україна не просить Суд винести рішення, що Росія здійснила акт агресії проти неї. Україна порушила справу проти Росії “лише” за порушення Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - написала Зеркаль у Facebook.

"І хоча Україна спеціально просила це зробити, Росія не забезпечила розслідування фактів щодо осіб, які були або є підозрювані в тому, що брали участь у фінансуванні тероризму в Україні, та не порушила кримінальних справ", - вказала заступник міністра.

Згідно з оприлюдненою нею інформацією, Росія також звинувачується у порушенні частини першої статті 12 Конвенції щодо зобов’язання сторін надавати один одному найширшу взаємну правову допомогу. І знову Україна марно просила допомоги Росії, вказала дипломат.

"Росія звинувачується в серйозному порушенні її зобов’язань за ст. 18 Конвенції щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму, не вживши всіх можливих заходів з цією метою. Це є зловживаннями перед Судом: бездіяльність, пасивність, недоговорки, затягування справи, відсутність співпраці; у цілому, поведінка, що є явним порушенням зобов’язань Росії за Конвенцією", - вказала Зеркаль.

Відповідно до опублікованих нею витягів, українська сторона вказала, що "теорія РФ, що фактологічна правдоподібність українських тверджень щодо існування злочинів, пов’язаних з фінансуванням тероризму, має бути оцінена зараз, рівноцінна проханню Суду негайно вирішити питання по суті, що він не може зробити на стадії попередніх заперечень".

"Конвенція жодним чином не виключає з юрисдикції Суду спір, коли він стосується фактів, в яких задіяні особи, які є державними посадовими особами, так що заперечення щодо цього є, в кращому випадку, захистом по суті, про що можна стверджувати лише на етапі розгляду справи по суті", - вказала Зеркаль позицію України.

Нагадаємо, Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.

Українські Національні Новини

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