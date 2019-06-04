Украина в суде ООН обвинила РФ в игнорировании сотрудничества против финансирования терроризма

КИЕВ. 4 июня. УНН. Россия обвиняется в нарушении ее обязательств по сотрудничеству с Украиной в предотвращении финансированию терроризма в соответствии с соответствующей Международной конвенцией, не приняв все возможные меры с этой целью. Такие выдержки из выступления представителя украинской стороны профессора Жан-Марка Тувенена на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.