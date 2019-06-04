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Украина в суде ООН обвинила РФ в игнорировании сотрудничества против финансирования терроризма

Украина в суде ООН обвинила РФ в игнорировании сотрудничества против финансирования терроризма

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Россия обвиняется в нарушении ее обязательств по сотрудничеству с Украиной в предотвращении финансированию терроризма в соответствии с соответствующей Международной конвенцией, не приняв все возможные меры с этой целью. Такие выдержки из выступления представителя украинской стороны профессора Жан-Марка Тувенена на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Ключевые элементы выступления Жан-Марка Тувенена: Украина не просит Суд вынести решение, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина возбудила дело против России "только лишь" за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написала Зеркаль в Facebook.

"И хотя Украина специально просила это сделать, Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в том, что участвовали в финансировании терроризма в Украине, и не начала уголовные дела", - указала замминистра.

Согласно обнародованной ею информации, Россия также обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. И снова Украина напрасно просила помощи России, указала дипломат.

"Россия обвиняется в серьезном нарушении ее обязательств по ст. 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансированию терроризма, не приняв все возможные меры с этой целью. Это является злоупотреблениями перед судом: бездействие, пассивность, недоговорки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом, поведение, являющееся явным нарушением обязательств России по Конвенции", - указала Зеркаль.

Согласно опубликованным ею выдержкам, украинская сторона указала, что "теория РФ, что фактологическое правдоподобие украинских утверждений о существовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, должна быть оценена сейчас, равноценна просьбе Суда немедленно решить вопрос по существу, что он не может сделать на стадии предварительных возражений".

"Конвенция никоим образом не исключает из юрисдикции Суда спор, когда он касается фактов, в которых задействованы лица, являющиеся государственными должностными лицами, так что отрицание в этом отношении является, в лучшем случае, защитой по сути, о чем можно утверждать только на этапе рассмотрения дела по существу", - указала Зеркаль позицию Украины.

Напомним, Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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