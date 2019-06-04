Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ

КИЇВ. 4 червня. УНН. Перед Міжнародним судом ООН, який розглядає справу України проти Росії, стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду цього позову, і адвокати України представлять чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином. Про це йдеться в оприлюдненій Агентом України на слуханнях, заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль заяві для виступу в суді, передає УНН.