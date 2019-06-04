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Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ

Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ

Київ • УНН

 • 15349 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Перед Міжнародним судом ООН, який розглядає справу України проти Росії, стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду цього позову, і адвокати України представлять чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином. Про це йдеться в оприлюдненій Агентом України на слуханнях, заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль заяві для виступу в суді, передає УНН.

Вступна заява Агента України на слуханнях у Міжнародному Суді ООН 4 червня 2019 року, яку оприлюднила Зеркаль у Facebook, виглядає так:

  • Пане Голово, Члени Суду. Виступати перед вами від імені України – велика честь.
  • Україна щиро вірить у цей Суд та мирне вирішення спорів. Ми добросовісно звернулися до цього Суду у 2017 році з метою захисту своїх прав та гуманності. Це перший позов, який Україна подала до Міжнародного Суду ООН. І він значить багато для нас, адже ми віримо у міжнародне правосуддя.
  • Пане Голово, Члени Суду, у той час, як Україна звертається до вас за правосуддям, Росія щосили прагне його уникнути.
  • Вчора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права та народу України. Це затягування процесу з метою уникнення відповідальності за свою незаконну поведінку. Це знівечення принципів міжнародного права з метою легітимізації власної руйнівної діяльності. І, зрештою, коли все це не спрацьовує, у хід йде заперечення усіх відомих фактів.
  • Як і два роки тому, під час слухань із застосування тимчасових заходів, вчора, тут у Суді, ми стали свідками цього ставлення. Впродовж щонайменше останніх 5 років спостерігаємо таку поведінку на всіх міжнародних майданчиках. Росія вчинила численні порушення міжнародного права, і вона прагне уникнути відповідальності за все без винятку. У результаті виникає відчуття наділеності правом зневажати право, без жодних наслідків. Росія продовжує спотворювати цю справу, представляючи її як політично вмотивовану та штучну. Варто відзначити, що події в Україні вона називає державним переворотом і громадянською війною, заявляючи, що єдиний спір, який існує між нашими державами, стосується агресії та застосування міжнародного гуманітарного права.
  • Наша реакція на цей російський наратив проста: ми нічого не приховуємо і нічого не спотворюємо. Справжній зміст спору, який ви розглядаєте, полягає у тлумаченні та застосуванні Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму (ICSFT) та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD). Крапка.
  • Пане Голово, Члени Суду, дозвольте мені знову представити вам справжній характер справи, яку ви розглядаєте.
  • Саме політика Росії щодо України спричинила порушення Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Яких заходів вжила Росія? Чи запобігала Росія фінансуванню тероризму в Україні? Ні. Чи проводила розслідування? Ні. Чи надавала нам допомогу у пошуку злочинців? Ні. У результаті, було збито літак МН17. На демонстраціях і в нічних клубах лунали вибухи. Житлові квартали накривало снарядами. Сотні людей було вбито і понівечено. Тисячі було залякано. Дотримання Росією вимог ICSFT дозволило б уникнути цієї жахливої шкоди.
  • Крім того, після незаконної окупації Криму, Росія запустила широкомасштабну кампанію із культурного знищення кримських татар та українців. Росія вдалася до колективного покарання цілих етнічних груп у незаконно окупованому Криму. Продовжуються незаконні арешти і зникнення; Меджліс заборонено; придушуються важливі культурні зібрання; обмежується освіта кримськотатарською та українською мовами; а представники ЗМІ цих переслідуваних громад залякані. Це все – численні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
  • За сумною іронією Росія намагається використати сам масштаб і комплексність власного беззаконня, щоб уникнути їхнього прискіпливого розгляду. Кожного разу, коли Росія виступає відповідачем у тому чи іншому міжнародному судовому органі, вона намагається відвернути увагу від суті спору. У агресії. У законах і правилах війни. Росія ховається за цими іншими нормами права, проте не має наміру їх дотримуватись.
  • Пане Голово, Члени Суду, загальновідомим є факт, що Україна потерпає від триваючої агресії Росії та незаконної окупації нею частини нашої території. Проте ми звернулись у цей Суд із іншою справою.
  • Предмет справи стосується ICSFT та CERD. Росія заперечує саму наявність спору між нами. Саме так вона чинила протягом двох років наших переговорів. Вона робила це під час слухань щодо тимчасових заходів. І вона продовжує робити це сьогодні.
  • Зважте на обставини, за яких Україна намагалась вести переговори. Росія, відмовляючись визнати наявність спору, не зробила нічого, аби запобігти російським посадовцям та іншим громадянам Росії продовжувати підтримувати тероризм в Україні. Зокрема, всього за два дні після мого повернення з першого раунду перемовин, в Україну було доставлено ракетні установки Град, які було використано для тероризування мешканців Маріуполя.
  • Росія умисно завела ці переговори у глухий кут, так само як вона звела нанівець Мінський процес. Для протоколу - сторонами Мінських домовленостей є Україна та Російська Федерація, а не так звані "ЛНР" чи "ДНР", як вчора помилково зазначила Росія.
  • Російська стратегія заперечення сягає далеко за межі переговорів з Україною. У контексті збиття літака МН17, Агент Росії вчора згадав Звіт Міжнародної спільної слідчої групи від травня 2018 року. Він сказав щось неймовірне, цитую: "Як було заявлено JIT у 2018 році, досі немає відповідей на питання, чому було збито літак і хто за це відповідає". Кінець цитати. Але він не сказав, що JIT встановила, що БУК, використаний для збиття МН17, був поставлений особами з 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС РФ, м. Курськ, Росія.
  • Росія також вводить Суд в оману щодо виконання нею наказу Суду про тимчасові заходи. Виступаючи перед вами, мушу висловити обурення України з приводу неповаги, яку виявляє Росія до обов’язкового наказу цього Суду. Ситуація була невідкладною два роки тому і стала сьогодні ще більш невідкладною. Заборона Меджлісу залишається в силі, а україномовну освіту в Криму годі й шукати. Дітей кримських татар навчають за новими підручниками, в яких виправдовується сталінська масова депортація їхнього народу у 1944 році.
  • Крім того, Росія продовжує погіршувати ситуацію, примножуючи свої незаконні дії. Лише п’ять днів тому російська окупаційна влада заарештувала двох кримськотатарських захисниць прав дитини Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву, продовжуючи у такий спосіб кампанію з расової дискримінації.
  • Росія не хоче, щоб цей Суд розглядав справу України по суті. Натомість, вона намагається створити альтернативну реальність та маніпулювати фактами. Дозвольте бути відвертою: версія фактів, яку ви почули вчора – нісенітниця. Росія передчасно вимагає обговорити факти на цьому тижні, оскільки на стадії розгляду по суті, з повним та належним вивченням усіх доказів, Росія не зможе захистити свою поведінку.
  • Однак цього тижня перед вами стоїть єдине питання - це питання юрисдикції. Пане Голово, адвокати України представлять чіткі аргументи, що наша справа подана на ваш розгляд належним чином.
  • Професор Жан-Марк Тувенен висвітлить хибність російського підходу до попередніх заперечень до Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Він також пояснить, як договір зобов’язує Росію запобігати фінансуванню тероризму будь-якими особами.
  • Пані Марні Чік, продемонструє як Росія некоректно тлумачить склад злочину фінансування тероризму. Вона також відповість на неналежні фактологічні аргументи Росії щодо актів тероризму, про які йдеться в Меморандумі України.
  • Девід Зайонтс пояснить, що Україна дотрималась усіх вимог Статті 24 перш, ніж порушити справу на підставі ICSFT.
  • Професор Гарольд Гонджу Коу представить спір щодо CERD. Він виправить спробу Росії переконати вас, що цей спір стосується чогось іншого, ніж численні порушення Росією Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.
  • Наостанок, пан Джонатан Гімблетт аргументує належним чином подачу справи до цього Суду на підставі Статті 22.
  • Пане Голово, Члени Суду, Україна продемонструє, що цей Суд має юрисдикцію розглядати позов України за обома конвенціями.
  • Україна вдячна за увагу Суду цього ранку. Пане Голово, прошу Вас запросити до слова професора Тувенена.

    • Нагадаємо, Україна почала виступ у суді ООН за позовом проти РФ.

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