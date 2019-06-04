Україна почала виступ у суді ООН за позовом проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна почала представлення контраргументів на позицію Російської Федерації у Міжнародному суді ООН в нідерландському місті Гаага за своїм позовом щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.
"Україна почала свій перший раунд усних виступів щодо попередніх заперечень, висунутих Росією, у справі України проти Росії перед Міжнародним судом ООН", - повідомили у прес-службі суду.
Першою почала виступ Агент України на слуханнях, заступник голови МЗС Олена Зеркаль.
Перед засіданням Зеркаль заявила, що завдання України на сьогоднішньому раунді слухань у Міжнародному суді ООН в Гаазі полягає у представленні справи без маніпуляцій РФ і доведенні того, що суд ООН має юрисдикцію для розгляду українського позову. Позов стосується Криму і Донбасу.
Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.
Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову.