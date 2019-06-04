Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ

"Украина начала свой первый раунд устных выступлений относительно предыдущих возражений, выдвинутых Россией, в деле Украина против России перед Международным судом ООН", - сообщили в пресс-службе суда.

Первой начала выступление Агент Украины на слушаниях, заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Перед заседанием Зеркаль заявила, что задача Украины на сегодняшнем раунде слушаний в Международном суде ООН в Гааге заключается в представлении дела без манипуляций РФ и доказательстве того, что суд ООН имеет юрисдикцию для рассмотрения украинского иска. Иск касается Крыма и Донбасса.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.