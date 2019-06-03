Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародний суд ООН у нідерландському місті Гаага почав заслуховувати сторони у справі України проти Росії щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Першою виступає Росія, яка представляє свої заперечення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
"Росія відкрила перший раунд усних виступів за своїми попередніми запереченнями у справі Україна проти Росії в Міжнародному суді ООН", - повідомили у суді.
Заперечення Росії стосуються наявності у суду юрисдикції щодо українського "великого позову", повідомила раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Україна представить свою позицію за позовом проти Росії у Міжнародному суді ООН у вівторок, 4 червня.
Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.