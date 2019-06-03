Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ

КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародний суд ООН у нідерландському місті Гаага почав заслуховувати сторони у справі України проти Росії щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Першою виступає Росія, яка представляє свої заперечення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.