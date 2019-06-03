Україна завтра представить позицію в суді ООН за позовом проти РФ

КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна представить свою позицію за позовом проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у вівторок, 4 червня. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.