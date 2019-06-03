Україна завтра представить позицію в суді ООН за позовом проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна представить свою позицію за позовом проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у вівторок, 4 червня. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.
Представниця МЗС нагадала, що українська сторона передала цю справу на розгляд суду ООН ще на початку 2017 року.
Першою у суді виступатиме РФ. У понеділок, 3 червня, "о 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо нашого великого позову", повідомила Зеркаль.
"Ми плідно провели в підготовці до слухань останні дні і готові представити фахово нашу юридичну позицію та зробити все можливе, щоб переконати Суд у своїй юридичній правоті та необхідності продовжити розгляд справи по суті і, як результат, забезпечити правосуддя для України", - зазначила Зеркаль.
Чиновниця додала, що українська делегація менша за російську, однак у її складі - перевірені часом представники МЗС, СБУ, ГПУ, "які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань".
"У вівторок поряд зі мною виступатимуть інші члени вже відомої широкому загалу юридичної команди України: професори Харольд Коу та Жан-Марк Тувенін, юристи Марні Чік, Джонатан Гімблетт та Девід Зайонтс", - вказала Зеркаль.
Нагадаємо, раніше було сформовано делегацію України для участі в суді ООН у справі проти Росії.