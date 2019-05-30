Сформовано делегацію України для участі в суді ООН у справі проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в указі №338/2019, передає УНН.
"Утворити делегацію України для участі у слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією іжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (3 — 7 червня 2019 року, м.Гаага, Королівство Нідерланди)", - сказано в документі.
До складу делегації увійшли:
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- Зеркаль Олена Володимирівна — заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, глава делегації, агент України;
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- Ченцов Всеволод Валерійович — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди, заступник глави делегації, заступник агента України;
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- Говоруха Микола В’ячеславович — заступник начальника відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України (за згодою);
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- Золотарьова Оксана Вадимівна — заступник директора Департаменту — начальник відділу Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;
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- Тиводар Богдан Михайлович — заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України;
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- Чубаров Рефат Абдурахманович — Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (за згодою);
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- Яновський Ігор Євгенович — начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України.
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Указом главі делегації дозволено залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.
Також главі делегації поручення здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання визначених Міжнародним Судом ООН процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів.
Крім того, указом доручено Кабінету міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із участю делегації України у слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Нагадаємо, у 2018 році Україна подала в Міжнародний суд ООН меморандум проти РФ щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.