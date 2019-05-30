Сформовано делегацію України для участі в суді ООН у справі проти Росії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в указі №338/2019, передає УНН.